Бочаров признал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Волгограде

В Волгограде утром 14 октября прошло оперативное совещание с участием губернатора региона Андрея Бочарова, на котором он поднял вопрос эпидемиологической ситуации. По словам главы Волгоградской области, наиболее сложная обстановка по гриппу и ОРВИ сложилась на сегодня в областном центре.