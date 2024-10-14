Косачев назвал пиаром «хромой утки» слова Байдена про ядерное оружие

«При этом сама Америка наращивает свои вложения в развитие ядерных вооружений и озвучивает планы размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах и их передачи союзникам. Я напомню, что именно эти планы были осуждены в российско-китайском совместном заявлении от 21 марта 2023 года. И в нем Россия и Китай озвучили призыв ко всем ядерным державам не размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие», — отметил вице-спикер Совфеда.