Косачев назвал пиаром «хромой утки» слова Байдена про ядерное оружие

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заявление президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий вряд ли можно считать серьезным приглашением к переговорам. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Насколько серьезно это намерение? Думаю, здесь есть два аспекта. Первый, разумеется — предвыборный. Практически все, что сейчас говорится ведущими американскими политиками, подчинено логике битвы за голоса избирателей. И если [кандидат в президенты Дональд] Трамп открыто говорит, что политика администрации Байдена ведет мир к ядерной войне, то нынешний лидер спешит продемонстрировать свое “миролюбие”. В этом плане заявление “хромой утки” и его желание попиариться на нобелевской теме вряд ли нужно воспринимать как серьезное приглашение к переговорам», — написал сенатор в Telegram-канале.
Одновременно, как считает Косачев, США действительно были бы очень рады любыми способами ограничить и контролировать российский ядерный потенциал, «который сегодня остается последним аргументом против прямого вступления НАТО в конфликт на стороне Украины».
«Схема тут вполне понятна: наложить ограничения на наш ядерный арсенал, но при этом вывести за скобки ядерные вооружения европейских союзников — Великобритании и Франции, а также тему совокупного перевеса Запада в области неядерных потенциалов. В ситуации, когда делается ставка на “стратегическое поражение” России, обсуждать тему сокращения ее вооружений действительно несерьезно, но США хотят представить дело так, что, мол, мяч на стороне России», — убежден сенатор.
Он подчеркнул, что на самом деле, на рабочем уровне контакты членов «ядерной пятерки» — России, Китая, Британии, США и Франции — никогда не прекращались, «и очередной раунд состоится буквально на днях в Нью-Йорке». Косачев считает это объективно самым правильным форматом, «хотя именно Вашингтон пытается принизить его и выхолостить содержание переговоров».
«При этом сама Америка наращивает свои вложения в развитие ядерных вооружений и озвучивает планы размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах и их передачи союзникам. Я напомню, что именно эти планы были осуждены в российско-китайском совместном заявлении от 21 марта 2023 года. И в нем Россия и Китай озвучили призыв ко всем ядерным державам не размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие», — отметил вице-спикер Совфеда.
Политик полагает, что если США реально готовы к ограничениям в сфере самых смертоносных вооружений, «есть отличный повод подтвердить эту готовность делом». «Только есть убежденность, что слова в очередной раз останутся словами», — заключил Косачев.
О готовности США к переговорам Байден заявил в связи с присуждением в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданкё». По мнению главы государства, мировое сообщество «должно продолжать добиваться прогресса на пути к тому дню, когда сможет окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия».
Нобелевская премия мира
Японская ассоциация жертв американских атомных бомбардировок «Хиданкё» 11 октября была удостоена Нобелевской премии мира «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия», и за демонстрацию того, что «ядерное оружие никогда не должно быть использовано».
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью. Байден и в своем заявлении не затронул этот вопрос.