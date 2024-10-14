Священник РПЦ Лукьянов счел провокацией идею ввести в РФ налог на бездетность

«В этой ситуации, очень тяжелой и тревожной для людей во всех смыслах, говорить о наступлении на какие-то права на частную жизнь — непрофессиональный подход. Похоже, депутат Гурулев недопонимает сегодня, что очень многими движет желание отложить рождение ребенка только потому, что нет на это материальных возможностей, и наша молодежь относится по большей части ответственно к тому, чтобы рожать и воспитывать детей. Зачастую женщина воспитывает детей в одиночку, не рассчитывая на мужчин. Старается отложить [рождение] ребенка, далеко не всегда, и по медицинским показаниям», — заявила депутат в беседе с «Газетой.Ru».