Токаев поручил стабильно обеспечивать население газом

Глава государства был проинформирован о работе по расширению ресурсной базы. Как доложил председатель правления АО «НК “QazaqGaz”, с учетом стремительного роста потребления товарного газа в экономике Казахстана в геологоразведочные проекты газовой отрасли привлечены иностранные инвестиции. Подписано соглашение с компанией Chevron по геологоразведке в Актюбинской области на условиях 100% carry-финансирования.