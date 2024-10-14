Главы МИД ЕС рассмотрят поставки ПВО Украине

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге будут вновь обсуждать возможности поставок новых средств ПВО Киеву в преддверии зимы, однако принятие решений не гарантировано, поскольку финансирование по линии Еврофонда мира остается блокировано. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.