Текслер назначил вице-премьеров челябинского правительства

«Антон Артемов — будет отвечать за межведомственные вопросы социально-экономического развития региона, аналитическую работу и вопросы реализации национальных проектов. Сергей Зюсь — в сфере ответственности вопросы реализации информационной политики органов государственной власти региона, вопросы развития сферы массовых коммуникации и средств массовой информации», — сообщили в пресс-службе правительства.