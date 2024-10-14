Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер назначил вице-премьеров челябинского правительства

ЧЕЛЯБИНСК, 14 октября, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о назначении заместителей председателя правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«Антон Артемов — будет отвечать за межведомственные вопросы социально-экономического развития региона, аналитическую работу и вопросы реализации национальных проектов. Сергей Зюсь — в сфере ответственности вопросы реализации информационной политики органов государственной власти региона, вопросы развития сферы массовых коммуникации и средств массовой информации», — сообщили в пресс-службе правительства.

Андрей Коляда назначен ответственным за решение межведомственных вопросов координации органов исполнительной власти в имущественных отношениях, а также в области управления лесным фондом и развития туризма.

В аппарате губернатора и правительства Челябинской области назначен заместитель председателя правительства области. Им стал Юрий Кузнецов.

Межведомственные вопросы взаимодействия с НКО будет решать Маргарита Павлова.

Губернатор региона назначил министра общественной безопасности. Пост займет Александр Гриб. Сейчас он находится на должности министра физической культуры и спорта региона.