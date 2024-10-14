Текслер назначил вице-премьеров челябинского правительства

«Антон Артемов — будет отвечать за межведомственные вопросы социально-экономического развития региона, аналитическую работу и вопросы реализации национальных проектов. Сергей Зюсь — в сфере ответственности вопросы реализации информационной политики органов государственной власти региона, вопросы развития сферы массовых коммуникации и средств массовой информации», — сообщили в пресс-службе правительства.
Андрей Коляда назначен ответственным за решение межведомственных вопросов координации органов исполнительной власти в имущественных отношениях, а также в области управления лесным фондом и развития туризма.
В аппарате губернатора и правительства Челябинской области назначен заместитель председателя правительства области. Им стал Юрий Кузнецов.
Межведомственные вопросы взаимодействия с НКО будет решать Маргарита Павлова.
Губернатор региона назначил министра общественной безопасности. Пост займет Александр Гриб. Сейчас он находится на должности министра физической культуры и спорта региона.