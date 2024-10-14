Поясняется, что минные поля будут входить в комплекс инженерных сооружений «Восточного щита», который польские военные создают на восточной границе страны.
«В 13.00 (14.00 мск — ред.) на полигоне в Ожише начнутся учения, сюда прибудет премьер-министр Дональд Туск. Учения связаны с тестированием элементов “Восточного щита”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что элементы, которые будут тестироваться сегодня, — это бетонные ежи, противотанковые рвы и минные поля. Позже именно их планируют использовать уже для оснащения «Восточного щита».
Ранее польские власти планировали начать сооружать «Восточный щит» в начале будущего года, но потом решили перенести начало работ на более ранний срок.
«Этот щит должны были начать строить в начале будущего года, но в соответствии с обещаниями министерства национальной обороны, уже в этом году первые элементы должны быть построены и установлены там, где должны», — говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.