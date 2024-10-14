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Как Китай окружил Тайвань военными учениями. Видео

Китайская народно освободительная армия объявила о поведении военных учений около Тайваня.

Маневры «Совместный меч — 2024В» направлены на то, чтобы сдержать стремление острова к независимости, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК, старший полковник Ли Си.

Учения проходят вокруг всей территории Тайваня — в Тайванском заливе к западу от острова, к югу, востоку и северу от острова.

В них принимают участие ВМС и ВВС Китая, а также ракетные войска. На учениях военные отрабатывают морское и воздушное патрулирования, проверяют боеготовность и возможность блокировки торговых портов и районов.

После начала учений Китая президент Тайваня Лай Циндэ созвал экстренное совещание по вопросам национальной безопасности и поручил соответствующим подразделениям отреагировать на них.

учения