Politico описало способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине

Орбан называет Трампа своим другом. В октябре он выразил ему поддержку и пообещал отпраздновать победу республиканца на выборах шампанским. Он отметил, что в администрации Венгрии откроют несколько бутылок, если «Трамп вернется». После того, как на Трампа попытались совершить два покушения, Орбан написал на своей странице в X, что венгры молятся за экс-президента.