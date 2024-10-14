Казахстан модернизирует газопровод Средняя Азия — Центр, чтобы увеличить транзит из России

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. В Казахстане готовятся к модернизации системы транспортировки газа Средняя Азия — Центр, чтобы увеличить транзит российского газа в Узбекистан.
Транзит газа из России в Узбекистан через Казахстан увеличится в четыре раза.
Об этом на встрече с Касым-Жомартом Токаевым рассказал глава национальной газовой компании QazaqGaz Санжар Жаркешов, передает Акорда (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента).
Кроме того, в этом году компания завершила строительство второй нитки газопровода «Алматы — Байсерке — Талгар» и газовой инфраструктуры для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, начато строительство нового магистрального газопровода «Талдыкорган — Ушарал».
По его словам, компания QazaqGaz активизировала работу с иностранными инвесторами по привлечению средств в геологоразведку.
«Подписано соглашение с компанией Chevron по геологоразведке в Актюбинской области на условиях 100% carry-финансирования», — отметил он.
Со своей стороны, президент Казахстана поручил обеспечить стабильное газоснабжение населения и экономики в отопительный период, и продолжить реформирование отрасли и расширение мощностей газотранспортной системы.