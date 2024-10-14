Казахстан модернизирует газопровод Средняя Азия — Центр, чтобы увеличить транзит из России

Кроме того, в этом году компания завершила строительство второй нитки газопровода «Алматы — Байсерке — Талгар» и газовой инфраструктуры для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, начато строительство нового магистрального газопровода «Талдыкорган — Ушарал».