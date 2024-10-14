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Казахстан модернизирует газопровод Средняя Азия — Центр, чтобы увеличить транзит из России

Президент Казахстана принял руководителя газовой нацкомпании QazaqGaz.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. В Казахстане готовятся к модернизации системы транспортировки газа Средняя Азия — Центр, чтобы увеличить транзит российского газа в Узбекистан.

Транзит газа из России в Узбекистан через Казахстан увеличится в четыре раза.

Об этом на встрече с Касым-Жомартом Токаевым рассказал глава национальной газовой компании QazaqGaz Санжар Жаркешов, передает Акорда (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента).

Кроме того, в этом году компания завершила строительство второй нитки газопровода «Алматы — Байсерке — Талгар» и газовой инфраструктуры для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, начато строительство нового магистрального газопровода «Талдыкорган — Ушарал».

По его словам, компания QazaqGaz активизировала работу с иностранными инвесторами по привлечению средств в геологоразведку.

«Подписано соглашение с компанией Chevron по геологоразведке в Актюбинской области на условиях 100% carry-финансирования», — отметил он.

Со своей стороны, президент Казахстана поручил обеспечить стабильное газоснабжение населения и экономики в отопительный период, и продолжить реформирование отрасли и расширение мощностей газотранспортной системы.