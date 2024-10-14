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В Самарской области назначены еще один вице-губернатор и помощник главы региона

Участник СВО Максим Ковалев занял пост врио вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Также Дмитрий Яковлев назначен на должность помощника главы региона по вопросам развития профессионального спорта и созданию объектов спортивной инфраструктуры.

Источник: Коммерсантъ

О кадровых назначениях сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время совещания в региональном правительстве в понедельник, 14 октября.

Максим Ковалев руководил отрядом Управления координации деятельности подразделений Росгвардии «Беркут-С». В августе текущего года он был назначен первым заместителем губернатора и главой администрации губернатора Вологодской области.

На этом посту Максим Ковалев курировал общественную безопасность, охрану общественного порядка и координировал работу комитета гражданской защиты и социальной безопасности, а также мобилизационного управления. Однако в сентябре чиновник покинул пост.

Дмитрий Яковлев с 17 декабря 2021 по 3 октября 2024 года был министром спорта Тульской области. До этого он работал в комитете по спорту и молодежной политике региона.