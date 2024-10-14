В Самарской области назначены еще один вице-губернатор и помощник главы региона

О кадровых назначениях сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время совещания в региональном правительстве в понедельник, 14 октября.
Максим Ковалев руководил отрядом Управления координации деятельности подразделений Росгвардии «Беркут-С». В августе текущего года он был назначен первым заместителем губернатора и главой администрации губернатора Вологодской области.
На этом посту Максим Ковалев курировал общественную безопасность, охрану общественного порядка и координировал работу комитета гражданской защиты и социальной безопасности, а также мобилизационного управления. Однако в сентябре чиновник покинул пост.
Дмитрий Яковлев с 17 декабря 2021 по 3 октября 2024 года был министром спорта Тульской области. До этого он работал в комитете по спорту и молодежной политике региона.