Узбекистан присоединился к договору по освоению космоса

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекистан стал членом международного соглашения о принципах деятельности стран по исследованию и использованию космического пространства.
Соответствующий документ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.
Что это даст:
- возможность исследования и использования космоса, в том числе Луны и других небесных тел;
- участие в международных космических проектах, обмен ресурсами и знаниями.
Сам договор, после одобрения 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года, был подписан Москвой, Вашингтоном и Лондоном, как странами-хранителями текста, 27 января 1967 года. Соглашение вступило в силу 10 октября 1967 года.
На 1 января текущего года участниками договора числятся 114 государств.
К слову, Узбекистан активно развивает работу в космической сфере — в 2024—2025 годы страна будет председательствовать в Межгосударственном совете по космосу стран СНГ.