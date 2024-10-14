Узбекистан присоединился к договору по освоению космоса

Сам договор, после одобрения 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года, был подписан Москвой, Вашингтоном и Лондоном, как странами-хранителями текста, 27 января 1967 года. Соглашение вступило в силу 10 октября 1967 года.