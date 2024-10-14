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Узбекистан присоединился к договору по освоению космоса

На 1 января 2024 года участниками договора являются 114 государств.

Источник: ESA

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекистан стал членом международного соглашения о принципах деятельности стран по исследованию и использованию космического пространства.

Соответствующий документ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Что это даст:

  • возможность исследования и использования космоса, в том числе Луны и других небесных тел;
  • участие в международных космических проектах, обмен ресурсами и знаниями.

Сам договор, после одобрения 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года, был подписан Москвой, Вашингтоном и Лондоном, как странами-хранителями текста, 27 января 1967 года. Соглашение вступило в силу 10 октября 1967 года.

На 1 января текущего года участниками договора числятся 114 государств.

К слову, Узбекистан активно развивает работу в космической сфере — в 2024—2025 годы страна будет председательствовать в Межгосударственном совете по космосу стран СНГ.

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