НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon

«НАТО начинает свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon в понедельник, в них принимают участие более 60 самолетов, которые осуществят тренировочные полеты над Западной Европой. Эти ядерные учения носят плановый и регулярный характер, в них задействованы около 2 тысяч военных», — сообщил альянс.
Ранее в НАТО отметили, что Steadfast Noon продлятся две недели, в них будут задействованы истребители, способные нести американские ядерные боеголовки, но боевое оружие загружаться на борт не будет. «В Steadfast Noon задействованы военнослужащие с 8 авиабаз и различные типы самолетов, включая самолеты способные нести ядерное оружие, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу», — пояснили там.
В этом году учения включают полеты в основном над принимающими странами Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве над Данией, Соединенным Королевством и Северным морем, сообщили в НАТО.
Steadfast Noon проводятся в соответствии с программой совместных ядерных миссий НАТО, которая предусматривает возможность использования тактических американских ядерных вооружений с самолетов неядерных держав альянса.
По замыслу военных планировщиков НАТО, это должно значительно затруднить своевременное принятие решения противниками альянса об ответном ударе, а также приоритизацию носителей ядерного оружия в общей массе целей при парировании удара НАТО средствами ПВО и истребителями. Концепция совместных ядерных миссий НАТО по определению является наступательной, она практически неприменима в качестве ответного удара.
Участниками программы совместных ядерных миссий являются пять неядерных государств НАТО — Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция, — на авиабазах которых складированы, согласно утечкам, по 20 американских тактических авиабомб на каждую из стран-участниц. США отказались выводить свое тактическое ядерное оружие из Европы после завершения холодной войны. Другие страны НАТО, помимо этих пяти государств и трех ядерных стран альянса (США, Великобритании, Франции), принимают участие в учениях, выполняя вспомогательные задачи.