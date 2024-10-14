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НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon стартовали в понедельник. Они продлятся две недели и будут проходить главным образом над акваторией Северного моря, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Источник: AP 2023

«НАТО начинает свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon в понедельник, в них принимают участие более 60 самолетов, которые осуществят тренировочные полеты над Западной Европой. Эти ядерные учения носят плановый и регулярный характер, в них задействованы около 2 тысяч военных», — сообщил альянс.

Ранее в НАТО отметили, что Steadfast Noon продлятся две недели, в них будут задействованы истребители, способные нести американские ядерные боеголовки, но боевое оружие загружаться на борт не будет. «В Steadfast Noon задействованы военнослужащие с 8 авиабаз и различные типы самолетов, включая самолеты способные нести ядерное оружие, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу», — пояснили там.

В этом году учения включают полеты в основном над принимающими странами Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве над Данией, Соединенным Королевством и Северным морем, сообщили в НАТО.

Steadfast Noon проводятся в соответствии с программой совместных ядерных миссий НАТО, которая предусматривает возможность использования тактических американских ядерных вооружений с самолетов неядерных держав альянса.

По замыслу военных планировщиков НАТО, это должно значительно затруднить своевременное принятие решения противниками альянса об ответном ударе, а также приоритизацию носителей ядерного оружия в общей массе целей при парировании удара НАТО средствами ПВО и истребителями. Концепция совместных ядерных миссий НАТО по определению является наступательной, она практически неприменима в качестве ответного удара.

Участниками программы совместных ядерных миссий являются пять неядерных государств НАТО — Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция, — на авиабазах которых складированы, согласно утечкам, по 20 американских тактических авиабомб на каждую из стран-участниц. США отказались выводить свое тактическое ядерное оружие из Европы после завершения холодной войны. Другие страны НАТО, помимо этих пяти государств и трех ядерных стран альянса (США, Великобритании, Франции), принимают участие в учениях, выполняя вспомогательные задачи.

НАТО
учения