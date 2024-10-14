НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon

Ранее в НАТО отметили, что Steadfast Noon продлятся две недели, в них будут задействованы истребители, способные нести американские ядерные боеголовки, но боевое оружие загружаться на борт не будет. «В Steadfast Noon задействованы военнослужащие с 8 авиабаз и различные типы самолетов, включая самолеты способные нести ядерное оружие, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу», — пояснили там.