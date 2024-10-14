В Челябинске на пост мэра претендуют 8 человек

Также на пост мэра города претендуют гендиректор-рисовод Андрей Неверов, руководитель по транспортной логистике Илья Царенков, главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, директор ООО «Логистический Центр “ФОРВАРД” Светлана Мячкова и арбитражные управляющие Максим Бакулин и Дмитрий Стариков, а также пенсионер МВД Георгий Невский.