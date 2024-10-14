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В Челябинске на пост мэра претендуют 8 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 14 октября, ФедералПресс. Число претендентов на пост мэра Челябинска 14 октября выросло до восьми. Известно, что новым участником стал 52-летний Павел Урсаев.

Источник: Комсомольская правда

«Урсаев Павел Владимирович, 1972 года рождения. ООО “Транском”, исполнительный директор», — сообщили в пресс-службе гордумы.

Также на пост мэра города претендуют гендиректор-рисовод Андрей Неверов, руководитель по транспортной логистике Илья Царенков, главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, директор ООО «Логистический Центр “ФОРВАРД” Светлана Мячкова и арбитражные управляющие Максим Бакулин и Дмитрий Стариков, а также пенсионер МВД Георгий Невский.

Документы от участников конкурса будут принимать еще четыре дня.