Полпред Артем Жога обратил внимание на жалобы жителей на холодные батареи

«Поступают жалобы от жителей: на одних инженерных сетях затянулись ремонтные работы, на других до сих пор отсутствует тепло. Кроме того, в ряде муниципалитетов после пуска отопления возникли внештатные ситуации на сетях. Главным федеральным инспекторам поручено оперативно подключаться ко всем проблемным ситуациям», — прокомментировал Артем Жога. Его слова приводятся на официальном сайте полпредства.
Отмечается, что, по данным на 14 октября, все социальные объекты и жилой фонд в Тюменской и Свердловской областях, а также в ХМАО и ЯНАО полностью подключены к теплу. В Челябинской и Курганской областях продолжается подключение оставшихся объектов к теплу и устранение повреждений на сетях.
Напомним, что вступивший 4 октября в должность полпреда Артем Жога активно знакомится с регионами УрФО. Так, в прошлую пятницу он работал в Кургане, где посетил завод оборонной промышленности, пообщался с губернатором Вадимом Шумковым и встретился с ветеранами СВО. А в выходные Артем Жога посетил Музей гражданской и военной техники в Верхней Пышме.