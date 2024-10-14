Полпред Артем Жога обратил внимание на жалобы жителей на холодные батареи

Отмечается, что, по данным на 14 октября, все социальные объекты и жилой фонд в Тюменской и Свердловской областях, а также в ХМАО и ЯНАО полностью подключены к теплу. В Челябинской и Курганской областях продолжается подключение оставшихся объектов к теплу и устранение повреждений на сетях.