Bloomberg: непростое прошлое Украины и Польши преследует Зеленского

Разногласия между Варшавой и Киевом усилились на фоне растущей усталости от конфликта на Украине среди западных союзников Киева, в то время как российские войска стремительно продвигаются на востоке страны. Желание Зеленского как можно скорее получить для Украины — страны, превосходящей по размерам Францию и являющейся крупным сельскохозяйственным центром, — членство в ЕС, говорит о том, что разрыв с его самыми важными сторонниками увеличивается.