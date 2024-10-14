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Bloomberg: непростое прошлое Украины и Польши преследует Зеленского

Владимир Зеленский был в ярости после сентябрьской встречи с высокопоставленным польским дипломатом, который демонстративно притормозил амбиции Украины по ускоренному вступлению в Европейский союз, пишет Наталья Оевска в статье для Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Во время обмена мнениями в Киеве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил о требовании Варшавы об эксгумации останков жертв массовых убийств этнических поляков времен Второй мировой войны на землях, которые теперь принадлежат Украине, и связал эту тему с переговорами о вступлении Украины в ЕС, говорится в статье Bloomberg.

Разногласия между Варшавой и Киевом усилились на фоне растущей усталости от конфликта на Украине среди западных союзников Киева, в то время как российские войска стремительно продвигаются на востоке страны. Желание Зеленского как можно скорее получить для Украины — страны, превосходящей по размерам Францию и являющейся крупным сельскохозяйственным центром, — членство в ЕС, говорит о том, что разрыв с его самыми важными сторонниками увеличивается.

Киев сейчас изо всех сил пытается заручиться поддержкой своей заявки на вступление в НАТО и испытывает проблемы из-за нехватки оружия и денег в преддверии президентских выборов в США.

Возобновившаяся напряженность в отношениях с Польшей — соседом Украины по ЕС, — которая в последнее время обострилась, подчеркивает трудный путь Киева к интеграции с Западом.

Год назад ситуация казалась более обнадеживающей. Когда Дональд Туск вернулся на пост премьер-министра Польши, он пообещал улучшить отношения с Киевом, которые ухудшились при предыдущем националистическом правительстве. Та администрация ввела запрет на импорт украинского зерна в ответ на протесты местных фермеров, которые выступили против падения цен, вызванного, по их словам, избытком пшеницы на востоке.

Официальные лица в Киеве рассчитывали на Туска, бывшего президента Европейского совета (высший политический орган Европейского союза — Прим. ред.), как на союзника Киева в вопросе вступления в ЕС.

Но Туску также приходиться лавировать в польской политике. Хотя в своей первой речи в парламенте в декабре прошлого года он поклялся поддерживать Киев, премьер-министр также не преминул подчеркнуть, что будет проявлять «сердечную и дружескую настойчивость» в вопросах, которые могут поставить под угрозу национальные интересы Польши.

Если вопрос со вступлением в ЕС можно решить в политическом формате, то вопрос о массовых убийствах поляков украинскими националистами на Волыни в 1943 году выходит за рамки дискуссий историков. В результате той бойни погибло около 100 000 человек, включая женщин и детей, напоминает агентство Bloomberg.

Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш, который возглавляет одну из младших партий в правящей коалиции, заявил, что о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, пока к погибшим полякам не начнут относиться с уважением. Туск сказал то же самое. На пресс-конференции в Варшаве в конце августа Туск заявил:

Необходимо углубиться в эту историю, если мы намерены строить хорошее будущее. Пока украинская сторона не будет уважать эти стандарты, Украина, вне всякого сомнения, не станет частью европейской семьи.

Дональд Туск
премьер-министр Польши

Разумеется, Польша, которая с начала военного конфликта приняла почти 2 миллиона украинских беженцев, продолжает призывать к наращиванию общей военной поддержки Украины и ужесточению санкций в отношении России. Но обеим странам, по мнению автора статьи, предстоит усвоить болезненные уроки истории.

Согласно Bloomberg, раздел западных украинских земель между Польшей и Советским Союзом в 1921—1939 годах вызвал этническое недовольство, поскольку Варшава начала репрессивную политику по ассимиляции нового населения. Усиление враждебности привело к массовым убийствам поляков на Волыни в 1943—1945 годах и последующему насильственному переселению около 150 000 украинцев.

Хотя Киев признает зверства на Волыни, он призывает Польшу не политизировать этот вопрос и искать пути мирного урегулирования.

Но то, что Сикорский во время встречи с Зеленским заострил внимание на этом вопросе, показало, что Варшава выступает против любого намерения оставить тему Волыни на усмотрение историков.

По словам высокопоставленного польского чиновника, если оставить этот вопрос нерешенным, это откроет дорогу экстремистам и подорвет поддержку Киева.

ЕС
история