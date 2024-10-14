Bloomberg: непростое прошлое Украины и Польши преследует Зеленского

Во время обмена мнениями в Киеве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил о требовании Варшавы об эксгумации останков жертв массовых убийств этнических поляков времен Второй мировой войны на землях, которые теперь принадлежат Украине, и связал эту тему с переговорами о вступлении Украины в ЕС, говорится в статье Bloomberg.
Разногласия между Варшавой и Киевом усилились на фоне растущей усталости от конфликта на Украине среди западных союзников Киева, в то время как российские войска стремительно продвигаются на востоке страны. Желание Зеленского как можно скорее получить для Украины — страны, превосходящей по размерам Францию и являющейся крупным сельскохозяйственным центром, — членство в ЕС, говорит о том, что разрыв с его самыми важными сторонниками увеличивается.
Киев сейчас изо всех сил пытается заручиться поддержкой своей заявки на вступление в НАТО и испытывает проблемы из-за нехватки оружия и денег в преддверии президентских выборов в США.
Год назад ситуация казалась более обнадеживающей. Когда Дональд Туск вернулся на пост премьер-министра Польши, он пообещал улучшить отношения с Киевом, которые ухудшились при предыдущем националистическом правительстве. Та администрация ввела запрет на импорт украинского зерна в ответ на протесты местных фермеров, которые выступили против падения цен, вызванного, по их словам, избытком пшеницы на востоке.
Официальные лица в Киеве рассчитывали на Туска, бывшего президента Европейского совета (высший политический орган Европейского союза — Прим. ред.), как на союзника Киева в вопросе вступления в ЕС.
Но Туску также приходиться лавировать в польской политике. Хотя в своей первой речи в парламенте в декабре прошлого года он поклялся поддерживать Киев, премьер-министр также не преминул подчеркнуть, что будет проявлять «сердечную и дружескую настойчивость» в вопросах, которые могут поставить под угрозу национальные интересы Польши.
Если вопрос со вступлением в ЕС можно решить в политическом формате, то вопрос о массовых убийствах поляков украинскими националистами на Волыни в 1943 году выходит за рамки дискуссий историков. В результате той бойни погибло около 100 000 человек, включая женщин и детей, напоминает агентство Bloomberg.
Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш, который возглавляет одну из младших партий в правящей коалиции, заявил, что о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, пока к погибшим полякам не начнут относиться с уважением. Туск сказал то же самое. На пресс-конференции в Варшаве в конце августа Туск заявил:
Необходимо углубиться в эту историю, если мы намерены строить хорошее будущее. Пока украинская сторона не будет уважать эти стандарты, Украина, вне всякого сомнения, не станет частью европейской семьи.
Разумеется, Польша, которая с начала военного конфликта приняла почти 2 миллиона украинских беженцев, продолжает призывать к наращиванию общей военной поддержки Украины и ужесточению санкций в отношении России. Но обеим странам, по мнению автора статьи, предстоит усвоить болезненные уроки истории.
Согласно Bloomberg, раздел западных украинских земель между Польшей и Советским Союзом в 1921—1939 годах вызвал этническое недовольство, поскольку Варшава начала репрессивную политику по ассимиляции нового населения. Усиление враждебности привело к массовым убийствам поляков на Волыни в 1943—1945 годах и последующему насильственному переселению около 150 000 украинцев.
Хотя Киев признает зверства на Волыни, он призывает Польшу не политизировать этот вопрос и искать пути мирного урегулирования.
По словам высокопоставленного польского чиновника, если оставить этот вопрос нерешенным, это откроет дорогу экстремистам и подорвет поддержку Киева.