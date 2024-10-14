Президенту Молдавии нужно будет вести диалог с ПМР, заявил глава республики

ТИРАСПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Избранному президенту Молдавии необходимо будет вести диалог с Приднестровьем, заявил в понедельник журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
«Что касается Молдовы, что касается Приднестровья, мы должны однозначно и 100% искать диалог в переговорном процессе. Все. И только так. Никакого диалога во время войны не будет… Поэтому надеюсь, что любой президент, любое должностное лицо Молдовы, кого выберет народ, а мы 100% поддержим волю народа, даже и соседнего государства. Это будет выбор народа. А как народ выберет, он получит своего президента и тоже требует от него, конечно же, нормального диалога с Приднестровьем и мира в регионе».
Глава ПМР напомнил, что четыре года назад в Молдавии были сложные выборы президента.
«Я всегда от любого человека, знаете, жду понимания, жду способностей к диалогу и жить ради мира. Самое главное — мир. Вот сейчас масса примеров, что такое война. Войну, конечно, можно начать, но попробуй ее закончить. Вот эти разрушения, это горе людское, его даже не поставишь на любые весы», — отметил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.