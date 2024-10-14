Президенту Молдавии нужно будет вести диалог с ПМР, заявил глава республики

«Что касается Молдовы, что касается Приднестровья, мы должны однозначно и 100% искать диалог в переговорном процессе. Все. И только так. Никакого диалога во время войны не будет… Поэтому надеюсь, что любой президент, любое должностное лицо Молдовы, кого выберет народ, а мы 100% поддержим волю народа, даже и соседнего государства. Это будет выбор народа. А как народ выберет, он получит своего президента и тоже требует от него, конечно же, нормального диалога с Приднестровьем и мира в регионе».