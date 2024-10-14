Дмитрий Панфилов назначен первым замглавы омского Госстройнадзора

В Омской области назначен новый первый заместитель начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы. С 15 октября 2024 года эту должность займёт Дмитрий Панфилов. Его назначение будет действовать в течение одного года, а испытательный срок составит три месяца. Информация об этом была опубликована 14 октября на портале правовой информации.