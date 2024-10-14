Дмитрий Панфилов назначен первым замглавы омского Госстройнадзора

В Омской области назначен новый первый заместитель начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы. С 15 октября 2024 года эту должность займёт Дмитрий Панфилов. Его назначение будет действовать в течение одного года, а испытательный срок составит три месяца. Информация об этом была опубликована 14 октября на портале правовой информации.
Напомним, что в августе 2024 года в отставку ушёл заместитель начальника омского Госстройнадзора Виктор Шилов. До этого более года оставалась вакантной должность начальника ведомства, но в июне 2024 года на этот пост был назначен Ильшат Чанышев.
Ранее стало известно, что Советский районный суд Омска удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным разрешения на строительство жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной, выданного администрацией города. Прокуратура также признала незаконными действия застройщика ООО «СЗ “Причал-55” по возведению многоквартирного дома на этой территории.