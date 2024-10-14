Токаев принял министра сельского хозяйства

Айдарбек Сапаров:
отчитался об итогах развития аграрной отрасли за 9 месяцев 2024 года:
— на сегодня убрано 98% площадей, намолочено 25,2 млн тонн зерновых;
— средняя урожайность составила 15,5 центнеров с гектара;
— аграрии планируют собрать рекордные 1,2 млн тонн сахарной свеклы, а также хороший урожай кормовых культур;
— в соответствии с поручением Президента ведется работа по увеличению финансирования посевных и уборочных работ. В текущем году впервые на эти цели выделено 580 млрд тенге под 5% без субсидий напрямую фермерам, что в 3 раза выше уровня прошлого года;
— для эффективного использования льготных кредитов, снижения коррупционных рисков внесены изменения в механизмы государственной поддержки;
— за 9 месяцев текущего года произведено более 796 тыс. тонн мяса с ростом на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года. Производство молока увеличилось на 4,2% и составило 2,8 млн тонн;
— в рамках реализации Комплексного плана развития переработки до 2028 года принимаются меры по увеличению загруженности предприятий и расширению рынков сбыта для продукции отечественных предприятий;
— планируется довести долю переработки молока, мяса, подсолнечника, риса, кукурузы и гречихи до 70%;
представил планы на 2025 год:
— будет продолжена работа по ускоренной диверсификации посевов за счет сокращения водоемких и монокультур, увеличению площадей высокорентабельных и приоритетных культур.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности.