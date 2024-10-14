Виталий Хоценко провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы

Губернатор Виталий Хоценко провел очередное, уже пятое по счету заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летнего юбилея Победы. На этот раз участники обсудили проведение праздничных мероприятий в муниципалитетах Омской области.
В плане — свыше 110 пунктов. Особое внимание уделяется повышению интереса молодого поколения к изучению военно-исторического наследия региона. Одним из направлений этой работы стало участие омских учреждений образования во Всероссийском конкурсе школьных музеев. Два участника из Омской области вошли в число призеров. Обладателями дипломов III степени и призовых сертификатов стали Русановская основная школа Нововаршавского района и Тарская средняя школа № 4. Награды победителям вручили Виталий Хоценко и спикер областного парламента Александр Артёмов.
Также губернатор Виталий Хоценко напомнил главам районов о персональной ответственности за жилищно-бытовые и социальные условия ветеранов и оказание необходимой поддержки. Как подчеркнул глава региона, важно, чтобы ни один ветеран Великой Отечественной войны не остался без внимания.
Еще одно важное направление работы — благоустройство памятников и мемориальных комплексов, посвященных защитникам Отечества. Губернатор Виталий Хоценко поставил задачу газифицировать мемориальные комплексы «Вечный огонь» в населенных пунктах региона.
Кроме того, участники заседания обсудили концепцию парка «Патриот», который будет создан в парке Победы.