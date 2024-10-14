Южная Корея потребовала вернуть 15 тысяч казахстанцев на родину

«Теперь оно находится на рассмотрении госорганов этой страны. Наш вице-министр Ертаев ездил в Корею специально для работы над этим вопросом. Они выдвинули три условия. Во-первых, в нашем посольстве в Корее должна быть создана должность атташе по трудоустройству. Во-вторых, почти 15 тыс. казахстанцев находятся там нелегально. Корейская сторона требует, чтобы мы нашли пути возвращения этих граждан на родину. Третье условие — казахстанцы, отправляющиеся на работу в Корею, должны пройти сертификацию. Мы подготовили специальные центры в трех регионах».