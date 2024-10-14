Ильсур Метшин: «Людям нужны наши максимально быстрые реакции»

В столице Татарстана отопление включили во всех социальных объектах. Сегодня работы завершат в одном оставшемся многоквартирном жилом доме. Обнаруженные дефекты планируют устранить в течение двух недель после старта отопительного сезона — для этого обращения жителей принимают по телефонам горячих линий и в системе «Открытая Казань». Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.