Ильсур Метшин: «Людям нужны наши максимально быстрые реакции»

В столице Татарстана отопление включили во всех социальных объектах. Сегодня работы завершат в одном оставшемся многоквартирном жилом доме. Обнаруженные дефекты планируют устранить в течение двух недель после старта отопительного сезона — для этого обращения жителей принимают по телефонам горячих линий и в системе «Открытая Казань». Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
Отопительный сезон стартовал в Казани 7 октября. В социальные учреждения по заявкам потребителей отопления начали включать 27 сентября.
«Хорошо, что справились на неделю быстрее. Единственный дом, который по объективным причинам остался, сегодня тоже будет с теплом. Мы не стали дожидаться среднесуточной температуры воздуха +8 градусов, поэтому на неделю пустили тепло раньше. Как показала сегодняшняя холодная ночь, мы поступили правильно».
Некоторые работы по подключению проходят недостаточно быстро в связи с расположением домов в тупиковых отрезках теплосетей или обустройством собственниками теплых полов, подсоединением батарей на балконах. В данных случаях на настройку требуется дополнительное время. Все дефекты планируется устранить в течение двух недель.
«Никаких отговорок не должно быть, любой сигнал от жителей, что где-то холодные батареи — бывают и такие случаи после пуска тепла, не должны оставаться без внимания. Людям нужны не отговорки, а наши максимально быстрые реакции», — обратился Ильсур Метшин.
Искандер Гиниятуллин напомнил, что обращения на тему отопления принимаются по телефонам горячих линий и в системе «Открытая Казань».
Напомним, к осени различные организации города заменили и реконструировали более 40 км сетей отопления и горячего водоснабжения. В городе опрессовали почти 2 тысячи км магистральных и внутриквартальных трубопроводов, подготовили 60 ведомственных котельных, 127 котельных АО «Казэнерго», еще три районные котельные и три ТЭЦ.
Диляра Гафурова.