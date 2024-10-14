Песков прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного потенциала

«Смотрите, в условиях войны, которая ведется в отношении России, с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно. И, собственно, наш президент об этом уже говорил», — сказал журналистам Песков.