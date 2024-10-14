Песков прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного потенциала

Ранее президент США Джо Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.
«Смотрите, в условиях войны, которая ведется в отношении России, с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно. И, собственно, наш президент об этом уже говорил», — сказал журналистам Песков.