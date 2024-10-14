Олбани
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ядерные вооружения, угрозы со стороны НАТО и выборы в Молдавии. Темы брифинга Пескова

Возможность переговоров о сокращении ядерных вооружений, угрозы со стороны НАТО и выборы в Молдавии стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

Остальные мероприятия будут носить непубличный характер.

Решение о поездке Путина на саммит G20, который пройдет в Бразилии 18—19 ноября, пока не принято: «Когда решение будет принято, мы вас проинформируем».

О выборах в Молдавии

Россия категорически отвергает обвинения в том, что страна якобы вмешивается в выборный процесс в Молдавии: «Мы не вмешиваемся в чужие внутренние дела».

В Молдавии многие хотят добрых отношений с Россией, но им отказывают в праве иметь свои политические силы: «К сожалению, это те процессы, которые мы сейчас наблюдаем в Кишиневе».

О сокращении ядерных вооружений

Переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможно вести без учета других аспектов безопасности.

Контакты по сокращению ядерных вооружений нельзя откладывать в долгий ящик, но вопросы должны рассматриваться в комплексе.

О БРИКС

БРИКС привлекает страны своей демократичностью: «Особенно в нынешней ситуации, когда все больше стран склоняются к необходимости выстраивания отношений по-новому и не приемлют больше отношения, основанные на диктате одной страны в отношении другой».

Россия в отличие от НАТО никому не угрожает, но сделает все для обеспечения своей безопасности: «Россия делает для этого все необходимое и обладает всем необходимым потенциалом для этого».

После всех волн расширения НАТО рассуждения разведки ФРГ об опасности нападения России нелогичны и неправильны: «Все знаем наперечет все волны расширения НАТО и все шаги, когда инфраструктура НАТО приближалась к границам Российской Федерации. Здесь однозначно возникает понимание, кто для кого представляет опасность».

Масштабные ядерные учения Североатлантического альянса «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) ведут лишь к «дальнейшему нагнетанию напряженности».

О космической сфере

Российская космическая программа развивается достаточно динамично, инвестиции в отрасль существенны: «У нас тоже существенные инвестиции и идет достаточно быстрое развитие».

Россия с интересом наблюдает за развитием американской космической программы: «Космос, кстати говоря, остается единственной сферой, где по-прежнему совершенно невообразимым образом сохранилось взаимодействие наших двух космических агентств».

О ситуации вокруг украинской журналистки

Кремль не располагает какой-либо информацией по ситуации вокруг украинской журналистки Виктории Рощиной: «Нет, к сожалению, мы тоже не располагаем этой информацией. Я ничего не могу на сей счет уточнить».

Песков Дмитрий