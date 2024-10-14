Волгоградский губернатор потребовал пополнить аптеки в ожидании сезона ОРВИ

Чтобы избежать распространения этих заболеваний, глава региона поставил перед профильными службами ряд задач.
«Несмотря на то, что уровень заболеваемости ОРВИ на 40% ниже эпидпорога, в последние недели наблюдается значительный рост сезонных инфекций, особенно в областном центре. Прошу жителей региона обратиться в прививочные пункты, развернутые по всей амбулаторно-поликлинической сети, и сделать прививку от гриппа», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Губернатор и сам показал пример — прошел вакцинацию во время визита в первую областную клиническую больницу, где обсуждалось, какие кардинальные перемены ждут медучреждение в ближайшие пять лет.
Глава региона, в частности, поручил своим заместителям и главам муниципалитетов продолжить плановое проведение прививочной кампании, привлекая к процессу работодателей, а также обеспечить на постоянной основе пополнение запаса антивирусных и других лекарственных препаратов в аптеках и больницах области.
К 30 ноября по плану в регионе должны быть привиты около 1,365 млн человек. Запасы вакцины отечественного производства обеспечены.