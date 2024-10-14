Волгоградский губернатор потребовал пополнить аптеки в ожидании сезона ОРВИ

«Несмотря на то, что уровень заболеваемости ОРВИ на 40% ниже эпидпорога, в последние недели наблюдается значительный рост сезонных инфекций, особенно в областном центре. Прошу жителей региона обратиться в прививочные пункты, развернутые по всей амбулаторно-поликлинической сети, и сделать прививку от гриппа», — подчеркнул Андрей Бочаров.