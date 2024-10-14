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Волгоградский губернатор потребовал пополнить аптеки в ожидании сезона ОРВИ

Оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы профилактики гриппа и ОРВИ, прошло 14 октября в Волгограде.

Чтобы избежать распространения этих заболеваний, глава региона поставил перед профильными службами ряд задач.

«Несмотря на то, что уровень заболеваемости ОРВИ на 40% ниже эпидпорога, в последние недели наблюдается значительный рост сезонных инфекций, особенно в областном центре. Прошу жителей региона обратиться в прививочные пункты, развернутые по всей амбулаторно-поликлинической сети, и сделать прививку от гриппа», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Губернатор и сам показал пример — прошел вакцинацию во время визита в первую областную клиническую больницу, где обсуждалось, какие кардинальные перемены ждут медучреждение в ближайшие пять лет.

Глава региона, в частности, поручил своим заместителям и главам муниципалитетов продолжить плановое проведение прививочной кампании, привлекая к процессу работодателей, а также обеспечить на постоянной основе пополнение запаса антивирусных и других лекарственных препаратов в аптеках и больницах области.

К 30 ноября по плану в регионе должны быть привиты около 1,365 млн человек. Запасы вакцины отечественного производства обеспечены.