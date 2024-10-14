«Вы не можете». В США сделали резкое заявление о будущем Украины

На прошлой неделе газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991 года.