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«Вы не можете». В США сделали резкое заявление о будущем Украины

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украину ждет та же развязка конфликта, что и в свое время Японию, написал в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Источник: AP 2023

«Вы должны быть в состоянии сражаться с Россией до победного конца. А вы не можете. Поэтому вас ждет конец конфликта в японском стиле: безоговорочная капитуляция», — говорится в публикации.

На прошлой неделе газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991 года.

В июне этого года президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.

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