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Генеральное консульство Румынии завершило работу в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону закрыли генконсульство Румынии с 14 октября.

Источник: Комсомольская правда

Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратило свою работу. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает агентство РИА Новости.

В публикации говорится, что флаги Румынии и Евросоюза, которые находились при входе в консульство, убрали еще вечером 13 октября. Также сняли информационную табличку и звонок.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что решение об открытии консульства денонсировала российская сторона еще в декабре 2023 года. Это стало ответной мерой на недружественные действия властей Румынии.

Позже уведомление о прекращении деятельности представительства поступило от румынской стороны. Консульские услуги передали посольству в Москве.

Добавим, по данным минэкономразвития Ростовской области, сейчас на Дону работают генконсульства Армении, Узбекистана и Белоруссии. Также действует институт почетных консулов, в который входят представители Абхазии, Испании и Сейшельских Островов.