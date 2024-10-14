Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров

Ранее за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозило предупреждение или штраф в 500 рублей. За езду без них, сокрытие или намеренное изменение водителя могли лишить прав на срок от одного до трех месяцев или оштрафовать на пять тысяч рублей. Наказание за установку подложных номеров составляло 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами — лишение прав на срок от шести месяцев до года.