Лукашенко предупредил о большом разговоре по состоянию дел в белорусском спорте

На совещании президент и глава НОК обсудили итоги участия белорусских спортсменов в прошедших крупных международных стартах, в том числе на Олимпийских и Паралимпийских Играх в Париже. Также был поднят вопрос о перспективах участия белорусов в предстоящей зимней Олимпиаде 2026 в Италии. И на повестке было дальнейшее развитие в Беларуси спорта высших достижений.