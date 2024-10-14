Лукашенко предупредил о большом разговоре по состоянию дел в белорусском спорте

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября заслушал с докладом главу НОК Виктора Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.
На совещании президент и глава НОК обсудили итоги участия белорусских спортсменов в прошедших крупных международных стартах, в том числе на Олимпийских и Паралимпийских Играх в Париже. Также был поднят вопрос о перспективах участия белорусов в предстоящей зимней Олимпиаде 2026 в Италии. И на повестке было дальнейшее развитие в Беларуси спорта высших достижений.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что невзирая на внешнее давление и различные ограничения белорусские атлеты проявили волю к победе и добились высоких результатов. При этом глава республики подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере физкультуры и спорта, в первую очередь, с Россией, странами СНГ и иными дружественными государствами для обеспечения участия белорусов в крупных международных стартах.
Отдельно президент указал на поддержку в Беларуси детско-юношеского спорта, заметив, что это направление требует дальнейшего совершенствования. В качестве позитивных примеров Александр Лукашенко сказал об участии юных белорусских спортсменов в Играх «Дети Азии» и «Дети Приморья».
Резюмируя, белорусский президент предупредил о большом разговоре о состоянии дел в спортивной отрасли Беларуси в целом, который запланирован на первое полугодие 2025-го.
Ранее Александр Лукашенко обнародовал миссию всех белорусов, связанную с культурой.
Еще президент обратился к белорускам в День матери, сказав про силу материнства.