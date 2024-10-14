Глава СК сможет оставаться на посту и после 70 лет

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет главе государства продлевать срок работы председателя Следственного комитета (СК) России после достижения последним 70 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Предельный возраст пребывания на службе в СК — 65 лет. При этом ранее уже было оговорено, что руководитель следственного органа может продлить срок службы своему сотруднику до достижения им 70 лет.
Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон устраняет правовую неопределенность по поводу предельного срока службы самого председателя Следственного комитета РФ.
Изменения внесены в закон «О Следственном комитете РФ».