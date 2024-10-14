Дрозденко: Ленобласть сократит расходы на командировки чиновников и ряд мероприятий для поддержки участников СВО

В Ленинградской области будет сокращено финансирование общественно-культурных, концертных и форумных мероприятий. Также в регионе ограничат число командировок чиновников, если они не связаны с подписанием документов или обязательным представительством области, включая участие в форумах и конференциях при отсутствии выступления или доклада.