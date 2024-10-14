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Дрозденко: Ленобласть сократит расходы на командировки чиновников и ряд мероприятий для поддержки участников СВО

Такое решение принял губернатор региона.

Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области будет сокращено финансирование общественно-культурных, концертных и форумных мероприятий. Также в регионе ограничат число командировок чиновников, если они не связаны с подписанием документов или обязательным представительством области, включая участие в форумах и конференциях при отсутствии выступления или доклада.

Как заявил губернатор Александр Дрозденко, эти меры позволят региону направлять участникам СВО дополнительную поддержку.

Поручил руководителям управлений и комитетов представить предложения по перераспределению финансирования с праздников и фестивалей в пользу поддержки СВО В администрации районов направлена аналогичная рекомендация, — сообщил губернатор.