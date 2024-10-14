Токаев переговорил по телефону с премьер-министром Армении Пашиняном

«Отдельное внимание было уделено качественной реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана в Армению в апреле этого года. Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки», — говорится в сообщении.