Токаев переговорил по телефону с премьер-министром Армении Пашиняном

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила Акорда.
Они обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
«Отдельное внимание было уделено качественной реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана в Армению в апреле этого года. Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки», — говорится в сообщении.
Напомним, 15 октября по приглашению Токаева Казахстан посетит президент Армении Ваагн Хачатурян. На высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в самых разных сферах.