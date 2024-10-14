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Токаев переговорил по телефону с премьер-министром Армении Пашиняном

15 октября Казахстан посетит президент Армении Хачатурян.

Источник: Акорда

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила Акорда.

Они обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Отдельное внимание было уделено качественной реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана в Армению в апреле этого года. Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября по приглашению Токаева Казахстан посетит президент Армении Ваагн Хачатурян. На высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в самых разных сферах.