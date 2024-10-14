Продержался три месяца: Натарова сняли с поста главы Минздрава Крыма

Алексей Натаров покинул пост министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«Освободить Натарова Алексея Алексеевича от государственной должности Республики Крым, замещаемой на профессиональной основе, — министра здравоохранения», — говорится в документе.
Как уточняется в указе, такое решение связано с тем, что срок полномочий чиновника истек.
Напомним, Аксенов назначил Натарова министром в июле. Тогда глава Крыма отмечал, что главные задачи Минздрава — повышение качества оказания медицинских услуг, модернизация медучреждений, укомплектование персоналом, а также улучшение материально-технической базы больниц и амбулаторий. Аксенов добавил, что у Натарова имеется опыт в организации работы здравоохранения.
Напомним, 16 мая министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский покинул свой пост. Глава республики Сергей Аксенов назвал это решение правильным. Ранее Скорупский выразил готовность покинуть свой пост в том случае, если до 15 мая не будут выполнены обязательства по закупке препаратов для крымских льготников. Именно в такой срок поручил решить проблему Аксенов. Глава Крыма уточнял, что в в первую очередь речь идет об инсулине и препаратах для онкобольных.