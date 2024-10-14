Продержался три месяца: Натарова сняли с поста главы Минздрава Крыма

Напомним, 16 мая министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский покинул свой пост. Глава республики Сергей Аксенов назвал это решение правильным. Ранее Скорупский выразил готовность покинуть свой пост в том случае, если до 15 мая не будут выполнены обязательства по закупке препаратов для крымских льготников. Именно в такой срок поручил решить проблему Аксенов. Глава Крыма уточнял, что в в первую очередь речь идет об инсулине и препаратах для онкобольных.