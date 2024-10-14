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ЦИК Молдавии не выдал разрешения на проведение exit poll в день выборов

ЦИК Молдавии не выдал разрешения на exit poll в день выборов президента.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии никому не выдала авторизации на проведение экзит-пулов в день выборов президента республики и референдума о евроинтеграции, сообщила глава пресс-службы ЦИК Родина Сырбу.

«Тринадцатого октября был последний день для регистрации запросов на проведение экзит-пулов, Центральная избирательная комиссия не получила ни одного запроса».

заявила Сырбу журналистам, пояснив, что из-за этого и разрешений выдавать было некому.

Также в Центризбиркоме напомнили, что экзит-пулы не могут проводиться по телефону, поскольку в этом случае невозможно достоверно установить, что избиратель был на участке.

Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.