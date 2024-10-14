Белоусов назвал военное сотрудничество РФ и КНР фактором глобальной стабильности

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что военное сотрудничество России и Китая остается важным фактором поддержания глобальной и региональной стабильности. В Пекине, куда глава ведомства прибыл в рамках официального визита в Китай, Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем и отметил беспрецедентный уровень отношений между странами.