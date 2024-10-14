Белоусов назвал военное сотрудничество РФ и КНР фактором глобальной стабильности

«Российско-китайское военное сотрудничество — важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Мы регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе», — отметил Андрей Белоусов (цитата по «РИА Новости»).
Москва рассчитывает на продолжение взаимодействия с китайской стороной, добавил министр. «Уверен, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению стратегического партнерства в оборонной сфере», — сказал он. Белоусов подчеркнул, что дружественные контакты России и Китая сохраняют динамику и «находятся на беспрецедентном уровне».
Дун Цзюнь, в свою очередь, обратил внимание на «исторические обстоятельства», в которых произошло назначение Андрея Белоусова на должность главы оборонного ведомства. Он уверен, что Москва и Пекин останутся хорошими друзьями в военной сфере.
На открытой части переговоров российский министр обороны поздравил коллегу с двумя юбилейными датами — 75-й годовщиной со дня провозглашения КНР (1 октября) и 75-летием установления дипломатических отношений между РФ и Китаем (2 октября).
Ранее Андрей Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь. Монумент установлен в память о героях, павших в «революционной борьбе китайского народа в
В мае президент России Владимир Путин посетил Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В августе российский президент принял в Кремле председателя Госсовета КНР Ли Цяна, в сентябре Путин встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.