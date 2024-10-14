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На избирателей в Молдове наденут браслеты и наклеят стикеры

Браслеты, которые будут выдавать молодым избирателям, в ЦИК считают «маяком демократии».

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы объявила о новой инициативе, которая будет внедрена на предстоящих 20 октября в Молдове президентских выборах.

Так, вместо традиционного штампа Votat («Проголосовал»), который ранее проставлялся при голосовании во вкладыше к удостоверению личности, на этот раз гражданам будут выдавать стикеры с надписью «Я проголосовал!».

«Это современный подход для определения гражданской активности граждан в процессе голосования на конституционном республиканском референдуме и президентских выборах».

считают в ЦИК.

«Сюрприз» Центризбирком приготовил и для тех, кто будет реализовывать свое избирательное право впервые. Для них изготовлены фосфоресцирующие браслеты с надписью «Мой первый голос — 20 октября 2024 года». Браслет в Центризбиркоме считают «символом гражданской ответственности».

«Каждый браслет сияет как маяк демократии, напоминая молодым людям, что голосование является важным шагом в построении их будущего», — заявили в Центризбиркоме.

Президентские выборы и еврореферендум пройдут в Молдове 20 октября.