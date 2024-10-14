На избирателей в Молдове наденут браслеты и наклеят стикеры

«Сюрприз» Центризбирком приготовил и для тех, кто будет реализовывать свое избирательное право впервые. Для них изготовлены фосфоресцирующие браслеты с надписью «Мой первый голос — 20 октября 2024 года». Браслет в Центризбиркоме считают «символом гражданской ответственности».