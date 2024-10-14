В СУ СКР по Самарской области сменился руководитель

Напомним, полковник юстиции Максим Козлов в последнее время возглавлял самарское СУ в статусе исполняющего обязанности, а ранее работал в руководстве следственного управления в Удмуртской Республике. До Максима Козлова обязанности руководителя СУ СКР по Самарской области исполнял Алексей Колбасин. Но он перешел на работу в челябинское управление ведомства.