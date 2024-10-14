Хоценко рассказал, как Омск будет готовиться к 80-летию Победы

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл пятое заседание оргкомитета по подготовке к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В центре обсуждений — мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти, улучшение условий жизни ветеранов и благоустройство мемориальных комплексов.
В план основных мероприятий по подготовке к юбилею включены более 110 пунктов. Один из приоритетов — привлечение молодого поколения к изучению военно-исторического наследия Омского региона, чтобы укрепить связь с подвигом предков. Губернатор подчеркнул важность обеспечения постоянного мониторинга жилищных и социальных условий ветеранов.
«Поставил задачу вести постоянный мониторинг для оказания необходимой помощи ветеранам. Это зона персональной ответственности глав районов, чтобы ни один из ветеранов Великой Отечественной войны не оставался без внимания», — заявил Виталий Хоценко.
Значительное внимание уделяется также сохранению и восстановлению памятных мест. В рамках подготовки к юбилею планируется завершить благоустройство монументов, обелисков и памятников, посвящённых защитникам Отечества. В следующем году продолжатся работы по благоустройству территорий, прилегающих к памятникам солдатской славы. Одной из ключевых задач, поставленных губернатором, стала газификация мемориальных комплексов «Вечный огонь», чтобы к юбилею максимально возможное количество огней памяти было подключено к сетям.
«Обсудили благоустройство мемориалов воинской славы: продолжаем ремонтные работы памятников и обелисков, а также газификацию комплексов “Вечный огонь”. В следующем году планируем также заняться территориями, прилегающими к памятникам солдатской славы», — добавил губернатор.
Кроме того, на заседании была представлена концепция создания парка «Патриот» в Омске. Этот проект будет реализован на территории парка Победы. Сам парк Победы также нуждается в обновлении, и, по словам главы региона, в следующем году планируется его капитальный ремонт.