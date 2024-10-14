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Вопрос модернизации пенсионной системы рассматривают в Казахстане

Министр труда и социальной защиты в Мажилисе 14 октября 2024 года высказалась о реформировании пенсионной системы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев поинтересовался, насколько возможно в Казахстане снижение пенсионного возраста для женщин. По его словам, решение вопроса положительно бы сказалось на экономике страны.

Однако глава Минтруда в ответ заявила, что на сегодняшний день данный вопрос не рассматривается.

«Мораторий (на повышение пенсионного возраста — Прим. ред.) объявлен до 2027 года. Единственное, рассматривается вопрос модернизации пенсионной системы. Вы знаете, что в обществе обсуждаются предложения экспертов, которые предлагают полностью пересмотреть, в частности, управление пенсионными накоплениями Нацбанком. Предлагается также изменить исчисление минимальной пенсионной выплаты от МЗП, тогда как сегодня она исчисляется как 65% от прожиточного минимума», — пояснила министр.

При этом она добавила, что все изменения зависят от возможности бюджета.