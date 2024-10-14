Вопрос модернизации пенсионной системы рассматривают в Казахстане

«Мораторий (на повышение пенсионного возраста — Прим. ред.) объявлен до 2027 года. Единственное, рассматривается вопрос модернизации пенсионной системы. Вы знаете, что в обществе обсуждаются предложения экспертов, которые предлагают полностью пересмотреть, в частности, управление пенсионными накоплениями Нацбанком. Предлагается также изменить исчисление минимальной пенсионной выплаты от МЗП, тогда как сегодня она исчисляется как 65% от прожиточного минимума», — пояснила министр.