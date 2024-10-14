МИД Украины осудил Джареда Лето из-за его желания выступить в России

«Мы скучали по вам, ребята, вы в курсе? Я скажу вам вот что: однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы приедем в Санкт-Петербург, а затем в Москву. Мы заскочим в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться со всеми, окей? Так, как это должно быть», — сказал он.