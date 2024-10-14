ЕС утвердил расширение санкций против Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Совет ЕС в понедельник утвердил расширение санкций в рамках режима за дестабилизацию ситуации в Молдавии, под ограничения попала одна организация и пять физлиц, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС заявления.
Решение о санкциях вступило в силу.
Примечательно, что Евросоюз значительно активизировал свою деятельность по Молдавии накануне президентских выборов и референдума по присоединению этой страны к ЕС, которые пройдут 20 октября. 9 октября Европарламент принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции этой страны, находящейся в статусе кандидата в ЕС. Параллельно Брюссель продолжает выдвигать безосновательные обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс в то время, как глава Еврокомиссии решила нанести визит в Кишинев как раз в преддверии голосования по присоединению этой страны к Евросоюзу и обещала действующему президенту Майе Санду 1,8 млрд еврл инвестиций при условии сохранения страной евроинтеграционного курса.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Режим санкций ЕС «за дестабилизацию ситуации в Молдавии» был утвержден главами МИД стран союза 24 апреля прошлого года. В ЕС заявляли, что он будет направлен «против тех, кто дестабилизирует ситуацию в Молдавии». В мае прошлого года был согласован первый список фигурантов из 11 физлиц и одной организации, в котором оказались ряд оппозиционных молдавских политиков и представителей бизнеса, в том числе, оппозиционный политик Илан Шор. В настоящее время эти санкции действуют до 29 апреля 2025 года.
Персональные санкции Евросоюза предусматривают заморозку всех активов на территории ЕС, физлицам также запрещаются поездки в страны сообщества. −0-