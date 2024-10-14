Памфилова рассказала Путину о росте популярности дистанционного голосования

«Он (ДЭГ.— “Ъ”) получает все бОльшую, судя по опросам, популярность… Люди ощутили, им понравилось, что у них появилось право выбора. Сегодня они с удовольствием идут на избирательный участок, а завтра у них нет такой возможности, и они могут проголосовать дистанционно. Это право выбора в зависимости от ситуации», — сказала Элла Памфилова (цитата по сайту Кремля).