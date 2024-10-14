Памфилова рассказала Путину о росте популярности дистанционного голосования

«Он (ДЭГ.— “Ъ”) получает все бОльшую, судя по опросам, популярность… Люди ощутили, им понравилось, что у них появилось право выбора. Сегодня они с удовольствием идут на избирательный участок, а завтра у них нет такой возможности, и они могут проголосовать дистанционно. Это право выбора в зависимости от ситуации», — сказала Элла Памфилова (цитата по сайту Кремля).
Она добавила, что самой активной группой при использовании ДЭГа стали граждане в возрасте от 36 до 50 лет (34%). В возрасте от 18 до 35 и старше 50 лет электронным голосованием воспользовались примерно 27−29%. Доля женщин, проголосовавших в интернете, составила 66%.
Элла Памфилова также сообщила, что в 2024 году состав ЦИКа сильно обновился. По ее словам, в избирательной системе стало гораздо больше молодежи. Она также сказала, что многие из сотрудников комиссии сейчас находятся в зоне боевых действий.
Обеспечение безопасности на президентских выборах в марте и в единый день голосования в сентябре Элла Памфилова назвала приоритетом. Она напомнила, что в Курской области сентябрьские выборы были отменены. При этом, как добавила госпожа Памфилова, ЦИК смог найти оптимальное сочетание между безопасностью и избирательными правами граждан.
Глава ЦИКа также рассказала о предложениях не проводить президентские выборы 2024 года. Она пояснила, что голосование провели, потому что люди хотят иметь на всех уровнях ответственную, предсказуемую и понятную власть. Этим она также объяснила высокую явку.
Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин в пятый раз вступил в должность главы государства, получив 87,28% голосов. С 6 по 8 сентября в России также прошел единый день голосования (ЕДГ), на котором избирались губернаторы, депутаты региональных парламентов и муниципальных органов.