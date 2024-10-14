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Новый и.о. главы Самары Иван Носков поручил чистить снег на улицах круглосуточно

В Самаре проверили готовность техники к зиме.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков проверяет, готова ли городская техника и персонал предприятий ЖКХ к зиме. Первым он посетил Самарский район и заявил, что снегопады не должны быть неожиданностью, поручил в ближайшее время отладить всю технику и создать запас противогололедных материалов.

— В случае неблагоприятных прогнозов работаем в круглосуточном режиме, — заявил Иван Носков.

В Самарском районе пообещали подготовить технику к 25 октября. Подобные проверки готовности к зиме проведут и в других районах Самары.

ЖКХ