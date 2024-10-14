Польша создает минные поля на границе с Беларусью

При этом польские СМИ сообщили, что уже 14 октября на полигоне в Ожише стартуют учения, связанные с испытанием элементов «Восточного щита». В том числе планируется протестировать бетонные ежи, противотанковые рвы и минные поля, которые будут использоваться для оснащения «Восточного щита». На учениях будет присутствовать польский премьер-министр Дональд Туск.