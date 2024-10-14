Польша создает минные поля на границе с Беларусью

Власти Польши приняли решение создать минные поля на восточной границе с Беларусью и Россией, передает РИА Новости.
Оборудование минных полей на восточной границе Польши станет частью комплекса инженерных сооружений, получившего наименование «Восточный щит», создаваемый польскими военными.
При этом польские СМИ сообщили, что уже 14 октября на полигоне в Ожише стартуют учения, связанные с испытанием элементов «Восточного щита». В том числе планируется протестировать бетонные ежи, противотанковые рвы и минные поля, которые будут использоваться для оснащения «Восточного щита». На учениях будет присутствовать польский премьер-министр Дональд Туск.
Польша планирует потратить на программу «Восточный щит» около 2,5 миллиарда долларов в эквиваленте, реализовав ее в 2024—2028 годах. Она предусматривает подготовку оборонительных и инженерных сооружений на приграничных территориях, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения через формирование сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.