Замглавы Новоусманского района Воронежской области назначен Иван Пономарев

Ивану Пономареву 38 лет. Он родился в воронежском райцентре Каширское. В 2008 году окончил Воронежский госуниверситет. Работал в Каширском комплексном центре социального обслуживания населения и службе технического обеспечения Каширского района. С 2019 года занимал пост первого замглавы администрации Каширского района, с 2024-го — замруководителя «Агентства по привлечению инвестиций и региональному развитию».