Замглавы Новоусманского района Воронежской области назначен Иван Пономарев

Соответствующее распоряжение подписана руководитель райадминистрации Татьяна Леонтьева. В пресс-службе администрации района уточнили, что господин Пономарев будет курировать деятельность отделов экономического развития и муниципального заказа, а также финансового отдела.
Ивану Пономареву 38 лет. Он родился в воронежском райцентре Каширское. В 2008 году окончил Воронежский госуниверситет. Работал в Каширском комплексном центре социального обслуживания населения и службе технического обеспечения Каширского района. С 2019 года занимал пост первого замглавы администрации Каширского района, с 2024-го — замруководителя «Агентства по привлечению инвестиций и региональному развитию».
Татьяна Леонтьева возглавила Новоусманский район в июне. На этом посту она сменила Дмитрия Маслова, который в октябре 2023 года стал вице-губернатором региона, курирующим внутреннюю политику.