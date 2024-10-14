Олбани
+8°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы Новоусманского района Воронежской области назначен Иван Пономарев

Иван Пономарев назначен замглавы Новоусманского района Воронежской области.

Источник: Reuters

Соответствующее распоряжение подписана руководитель райадминистрации Татьяна Леонтьева. В пресс-службе администрации района уточнили, что господин Пономарев будет курировать деятельность отделов экономического развития и муниципального заказа, а также финансового отдела.

Ивану Пономареву 38 лет. Он родился в воронежском райцентре Каширское. В 2008 году окончил Воронежский госуниверситет. Работал в Каширском комплексном центре социального обслуживания населения и службе технического обеспечения Каширского района. С 2019 года занимал пост первого замглавы администрации Каширского района, с 2024-го — замруководителя «Агентства по привлечению инвестиций и региональному развитию».

Татьяна Леонтьева возглавила Новоусманский район в июне. На этом посту она сменила Дмитрия Маслова, который в октябре 2023 года стал вице-губернатором региона, курирующим внутреннюю политику.