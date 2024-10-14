Военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал об продвижении ВС РФ в Курской области

Не приходится сомневаться, что перед командованием российских войск, ведущих в настоящее время боевые действия в Курской области, поставлена задача — в ближайшее время выйти на государственную границу. В Глушковском районе региона подобная задача уже практически решена. Нельзя исключать, что аналогичным образом эти цели будут достигнуты и на остальной территории Курской области. Вооруженные Силы Российской Федерации в настоящее время продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.