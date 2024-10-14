В пятницу украинские СМИ сообщили, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы «Океан Эльзы» и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
«Ребята, вам надо свергнуть вашего Зеленского и отдать его под суд, а то от вашей страны ничего не останется», — посоветовал Eloniswise.
«Он запретил православную церковь, а оппозицию бросил за решетку. Он точно диктатор», — поддержал Bingotonight.
«Такая она, демократия и свобода по-украински», — заметил Myles A Part.
«Бросают все новых мужчин в эту мясорубку. Пора это заканчивать», — добавил TexasThomas.
«Он пришел к власти, пообещав мир по минской формуле. А потом показал всю свою лживость. Украинцы голосовали за мирный компромисс за рамками НАТО. Но их обманули Джонсон, Меркель, Нуланд и Зеленский», — написал SL4534540.
«Что ж, парни, удачи вам. Большинство из вас живыми домой не вернется. Теперь вы знаете, что ваш босс стал мультимиллионером, а его жена делает покупки в парижских бутиках», — резюмировал Clyde Davies.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если ее не увидеть. При этом военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.