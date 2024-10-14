Депутаты Петербурга не поддержали закон о запрете мигрантов в общественном транспорте

— Мы проголосовали против, в первую очередь, потому что закон вводил запрет сразу в ряде отраслей: транспорте, доставке, медицине, — сообщил Цивилев. — Думаю, это нужно обсуждать отдельно. Во-вторых, в Петербурге есть возможность ввести такой запрет самостоятельно, для этого достаточно распоряжения губернатора. Но кто будет работать? Толком никто не знает, сколько мигрантов в работает в транспорте. Многие вспоминали страшное ДТП на Мойке, но там водитель — гражданин России и он под запрет не попал бы. Мы запросили статистику, чтобы видеть картину в целом.