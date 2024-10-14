Депутаты Петербурга не поддержали закон о запрете мигрантов в общественном транспорте

Комиссия по транспорту законодательного собрания Петербурга не поддержала проект федерального закона, который вводит запрет на работу мигрантов водителями общественного транспорта. Как сообщил SPB.KP.RU председатель комиссии Алексей Цивилев вопрос вызвал бурное обсуждение. Закон внесла в ГД группа депутатов, по правилам инициативу должны оценить в регионах страны.
— Мы проголосовали против, в первую очередь, потому что закон вводил запрет сразу в ряде отраслей: транспорте, доставке, медицине, — сообщил Цивилев. — Думаю, это нужно обсуждать отдельно. Во-вторых, в Петербурге есть возможность ввести такой запрет самостоятельно, для этого достаточно распоряжения губернатора. Но кто будет работать? Толком никто не знает, сколько мигрантов в работает в транспорте. Многие вспоминали страшное ДТП на Мойке, но там водитель — гражданин России и он под запрет не попал бы. Мы запросили статистику, чтобы видеть картину в целом.
Напомним, в мае 2024 года в центре Петербурга автобус съехал с моста в мойку. Семь пассажиров мгновенно погибли. Сейчас суд рассматривает уголовное дело против водителя. Под следствием так же оказались начальник автоколонны, и владелец фирмы-перевозчика.