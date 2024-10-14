Мегапарк у Волги, отель и кондитерская: Минниханов одобрил проекты на 100 млрд рублей

«В городе большой спрос на отели в целом и, в частности, на отели премиального уровня. Наша идея состоит в том, чтобы организовать такой отель в самом центре Казани, около Кремля на улице Чернышевского», — рассказала о проекте генеральный директор «КамаСтройИнвест» Эльвира Губайдулина.