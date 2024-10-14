Как меняется Ташкентская область — визит президента

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую область, ознакомился с жизнью населения и новыми проектами, сообщает пресс-служба главы государства.
Ташкентский район
Сначала президент отправился в Ташкентский район. Там провели большую работу по возведению жилых домов, больниц, межрайонного перинатального центра, центра социальных услуг «Инсон» и музея истории района.
Также за счет средств Азиатского банка развития построили 4 резервуара и проложили 365 километров труб, чтобы решить вопрос питьевого водоснабжения в регионе.
За 6 месяцев 2024 года экономика района выросла на 23%. К концу года за счет освоения инвестиций на $53 млн темпы роста промышленности могут дойти до 9%, а сферы услуг — 13%. Экспорт планируют довести до $100 млн.
Автопромышленность
К концу этого года производство авто может достичь 460 тысяч единиц. К 2030 году планируется довести этот показатель до 1 млн. Шавкат Мирзиёев посетил одно из предприятий автомобилестроения, которое находится в Зангиате, и ознакомился с итогами проведенной модернизации.
В 12 цехах работает оборудование из России, Китая, Южной Кореи, Японии и США. Предприятие выпускает 750 видов запчастей для ходовой, трансмиссионной и управляющей систем автомобилей 118 различных марок.
В 2025 году предприятие реализует инвестпроект на $1,15 млн, освоит производство запчастей для новых автомобильных брендов и увеличит производственную мощность с 180 тысяч до 280 тысяч единиц.
Импортозамещение
Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой промышленной зоны в Янгиюльском районе, где уже работают 10 предприятий по производству стройматериалов, изготовлению легкой и пищевой промышленности. В прошлом году они выпустили импортозамещающую продукцию на 295 млрд сумов. К концу текущего года этот показатель намерены увеличить вдвое.
«Зеленые» источники энергии
За последние 4 года потребление электричества в Ташкентской области выросло на на 20%. Для покрытия дефицита энергии запущены 5 проектов на $1,5 млрд мощностью свыше 805 мегаватт.
В малой промышленной зоне Янгиюльского района глава государства ознакомился с производством приспособлений для развития «зеленой» энергетики. Одно из предприятий МПЗ выпускает 377 тысяч высококачественных солнечных панелей в год.
Питьевая вода и канализационные сети
Шавкат Мирзиёев ознакомился с реконструкцией систем водоснабжения и водоотведения в Чирчике, Алмалыке, Ангрене и Бекабаде.
На одном из предприятий региона изготавливают более 30 видов специальных установок и оборудования для водоочистных сооружений. В проект инвестировано $1,7 млн.