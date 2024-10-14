Как меняется Ташкентская область — визит президента

В частности, по проекту реновации жилья построили 41 многоэтажный дом. Таким образом, более 11 тысяч человек получили свыше 2,5 тысяч новых квартир. На цокольных и первых этажах многоэтажек появятся 270 дополнительных мест для размещения магазинов, общепита, контор по оказанию бытовых и финансовых услуг. Благодаря этому более 1,3 тысячи человек будут трудоустроены.

За 6 месяцев 2024 года экономика района выросла на 23%. К концу года за счет освоения инвестиций на $53 млн темпы роста промышленности могут дойти до 9%, а сферы услуг — 13%. Экспорт планируют довести до $100 млн.

К концу этого года производство авто может достичь 460 тысяч единиц. К 2030 году планируется довести этот показатель до 1 млн. Шавкат Мирзиёев посетил одно из предприятий автомобилестроения, которое находится в Зангиате, и ознакомился с итогами проведенной модернизации.

Вся продукция имеет международные сертификаты качества IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 45001:2020 и BIOS «Дженерал Моторс», поэтому пользуется спросом в зарубежных странах. Так, например, в прошлом году завод экспортировал запчасти на $3 млн в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, ОАЭ и другие страны. А за 9 месяцев этого года отправил за рубеж продукции более чем на $2 млн.